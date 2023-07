Risicopremie voor vast energiecontract daalt

De prijs voor een gerust gemoed op de energiemarkt is in juli flink gedaald, vooral voor aardgas. Dat blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg.

Sinds enkele maanden bieden energieleveranciers opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en aardgas. Ze waren daar vorig jaar mee gestopt. De extreem volatiele en hoge prijzen op de energiemarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne maakten vaste prijzen toen te onvoorspelbaar en onrendabel.

Nu de grootste onrust is verdwenen, bieden de leveranciers opnieuw vaste contracten aan. Die zijn wel duurder dan een variabel contract. Zekerheid over de prijs komt immers met een kost. “Een risicopremie”, noemt de Creg het.

De federale regulator becijferde dat verschil tussen variabele en vaste contracten. In juli bedraagt het verschil (enkel de energiecomponent) tussen het goedkoopste vaste aardgascontract en het goedkoopste variabele aardgascontract in Vlaanderen 174 euro op jaarbasis. In juni bedroeg het verschil 349 euro. Op een maand tijd is de risicopremie dus gehalveerd.

Voor elektriciteit bedraagt het verschil tussen het goedkoopste vast en variabel contract in Vlaanderen 190 euro op jaarbasis, tegen 220 euro een maand geleden. Dat is 30 euro goedkoper.

Wie in Wallonië woont, betaalt een iets kleinere risicopremie. In Brussel is de risicopremie voor zowel aardgas als elektriciteit substantieel lager dan in Vlaanderen.