Vrachtwagenchauffeur Cédric (46) laat drie kinderen na: “Al zijn collega’s zijn zwaar aangeslagen door het drama in Wijtschate”

De vrachtwagenchauffeur die dinsdagochtend overleed bij het drama in Wijtschate, laat drie kinderen na. “Al zijn collega’s in Moorslede zijn zwaar aangeslagen”, zegt de werkgever van chauffeur Cédric Conseil (46).

Cédric Conseil (46) was al zestien jaar vrachtwagenchauffeur voor H.Essers, het internationale transportbedrijf uit Limburg. “Hij werkte vanuit onze afdeling in het West-Vlaamse Moorslede”, zegt H.Essers.

Dinsdagochtend was Conseil met een lege vrachtwagen onderweg naar een klant om een lading op te pikken, toen hij om 8.24 uur in botsing kwam met een bestelwagen op de Rijselstraat in Wijtschate. De twee voertuigen vlogen in brand, en de vlammen sloegen over op drie aanpalende huizen.

De chauffeur van de bestelwagen, Jouri Vanacker (44) uit Staden, was op slag dood. Vrachtwagenchauffeur Cédric Conseil liep zware brandwonden op, en werd nog per helikopter naar het UZ Gent overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Zwaar aangeslagen

De dochter van Jouri Vanacker liet woensdagochtend bloemen na op de plek waar haar vader overleed. — © Pattyn

“Het nieuws over zijn dood is zwaar aangekomen bij zijn collega’s”, zegt Bob Van Steenwegen van H.Essers. “De mensen in Moorslede vormen een klein team, van zes bedienden en een zestigtal chauffeurs. Allemaal kenden ze hem. Hij werkte daar al zestien jaar. Hij lag zeer goed in de groep in Moorslede, en was geliefd bij zijn collega’s.”

“Heel het bedrijf H.Essers leeft mee met de familie en de collega’s van de overleden chauffeur”, zegt Van Steenwegen. “We willen ook onze steun betuigen aan de familie en de collega’s van de andere chauffeurs, en aan de getroffen buurtbewoners.”

Drie kinderen

Cédric Conseil woonde net over de taalgrens, in Komen. Hij laat twee dochters en een zoon na, twee broers, een zus en zijn beide ouders. Cédric Conseil wordt volgende week dinsdag begraven in de Saint Symphorien-kerk in de Franse gemeente Deulemonde.

