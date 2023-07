Club Brugge - zonder internationals - mist twee strafschoppen en verliest met 2-0 van Feyenoord

De Brugse defensie is verslagen. — © BELGA

Club Brugge moest woensdag op oefenstage het onderspit delven tegen Feyenoord, de Nederlandse kampioen. Coach Ronny Deila moest het nog zonder internationals doen en zag zijn ploeg voor de rust al 2-0 achterkomen. Een nederlaag was wel overbodig, want Vermant en Sandra lieten beiden een penalty onbenut.

Een dikke tien voor sfeer en gezelligheid op de terreinen van VV Smitshoek in Barendrecht, net buiten Rotterdam. Enkele duizenden thuissupporters waren op post voor een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Daar begon Deila - die nog steeds onder andere Buchanan, Skov Olsen, Nielsen, Hendry, Vetlesen, Spileers, Jutgla en De Cuyper moest missen - met een stevig elftal. Dat zou ook 60 minuten blijven staan. Hij koppelde Yaremchuk voorin aan Thiago, en hield vast aan drie centrale verdedigers.

Echt vlotjes ging dat niet: de openingsfase was nog voor Club, daarna namen de Rotterdammers over. Twee waarschuwingsschoten werden vervolgd door een openingsdoelpunt van Danilo, terwijl Thiago de eerste grote kans van de match eigenlijk had laten liggen. Aan de 1-0 zat wel een reukje: net voor de tegenaanval van de Rotterdammers werd Rits rond de vijandige zestien neergebeukt. Zonder fluitsignaal, weliswaar.

Yaremchuk speelde een uur. — © BELGA

Niet lang na het openingsdoelpunt kruiste Igor Paixao de 2-0 knap voorbij Mignolet, die met een mooie zweefduik eerder al een doelpunt voorkomen had. Het viel op dat Club - logischerwijze - nog zoekende is, vooral achterin. Maar ook in het punt moeten Thiago en Yaremchuk elkaar nog vinden.

Geen eerredder

Ook na de rust moest Club al snel achteruit - Mignolet stond pal - tot Vermant een strafschop uitlokte na het uur. De jonge spits ging zelf achter de bal staan maar zag zijn poging gekeerd door de Feyenoord-goalie. Ook de Nederlandse kampioen had tijdens de rust een volledig elftal gewisseld, waardoor het tempo bij hen gaandeweg de tweede helft wat zakte. Langs beide kanten overigens, want ook Club kon - op een schot van Vermant na - weinig forceren. Ook een tweede strafschop in de slotfase bracht geen eerredder: deze keer miste Sandra.

Zo verloor blauw-zwart zijn eerste oefengalop in Nederland: zaterdag sluiten Deila en co. de oefenstage in Sint-Michielsgestel af met Go Ahead Eagles als sparringpartner.