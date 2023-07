Franse overheid lanceert tegemoetkoming voor wie kleding en schoenen laat herstellen

Vanaf oktober keert de Franse overheid een ‘herstelbonus’ uit, ofwel een tegemoetkoming voor wie kledingstukken en schoenen laat herstellen. Dat maakte Bérangère Couillard, de Franse staatssecretaris voor Ecologie, dinsdag bekend in Parijs, zo schrijft de Franse krant Le Monde.

In de strijd tegen fast fashion moet de bonus de Franse consumenten aanzetten om minder snel nieuwe kleding of schoenen te kopen. Volgens Couillard wordt in Frankrijk elk jaar 700.000 ton kledij weggegooid, waarvan twee derde op de vuilnisbelt terechtkomt.

Concreet gaat het om een korting tussen de 6 en 25 euro die meteen wordt toegepast op de factuur van de herstelling. De Franse regering voorziet daarvoor een budget van 154 miljoen euro voor een periode van vijf jaar, tot 2028. De milieuorganisatie Refashion zal dat fonds beheren en deelnemende naaiateliers en schoenmakerijen samenbrengen. De regering wil zo de sector steunen en hoopt bovendien dat de maatregel nieuwe jobs zal creëren.

Om te groeien naar een meer circulaire economie, besloot de Franse regering eind vorig jaar al om een gelijkaardige herstelbonus te voorzien voor huishoudelijke apparaten.