‘Succession’ haalt 27 nominaties binnen bij Emmy Awards, remake van Vlaamse serie kan op vier nominaties rekenen

Met 27 nominaties zal Succession, de HBO-reeks rond de machtsstrijd binnen een miljardairsfamilie, het voornamelijk opnemen tegen HBO-reeks The last of us, die dit jaar 24 nominaties binnenhaalde. Ook House of the Dragon, Andor, Better call Saul, Yellowjackets, The crown en The whitelotus zijn genomineerd voor beste dramaserie.

Ted Lasso, Abbott elementary, The marvelous mrs. Maisel, The bear, Barry, Jury duty, Only murders in the building en Wednesday zijn dan weer genomineerd voor de beste comedy serie.

In de categorie voor kortere reeksen zal het dit jaar ook erg competitief zijn. Dingen meer voor het beeldje: Beef, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer story, Daisy Jones & the six, Fleishman is in trouble en Weird: the Al Yankovic story.

De serie Dahmer, over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, scoort ook vooral goed in technische categorieën.

De Emmy Awards zullen normaal gezien op 18 september 2023 uitgereikt worden, maar er zit nog enige onzekerheid achter die datum. In Hollywood hebben de scenarioschrijvers namelijk het werk neergelegd omdat de ongeveer 11.500 leden van de vakbond, die schrijven voor film, televisie en andere showformats, onder meer loonsverhogingen en betere werkomstandigheden eisen. Stakingen zouden nog roet in het eten kunnen gooien voor de belangrijkste televisieprijzen van het jaar.

Bekijk hier alle nominaties.

Remake van Vlaamse serie levert vier nominaties op De serie Bad sisters heeft woensdag vier nominaties op de Emmy Awards binnengehaald. De internationale bewerking van de VTM-reeks Clan voor AppleTV+ is genomineerd in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing & Lead Actress (Sharon Horgan) for a Drama Series. Zowel de remake, als het origineel zijn producties van het Belgische productiehuis Caviar en van het Britse Merman en zijn bedacht door de Vlaamse scenarist/showrunner Malin-Sarah Gozin. Net zoals in de Vlaamse reeks Clan, staan ook in Bad sisters vijf zussen centraal. Na de dood van hun ouders hebben ze gezworen om elkaar altijd te beschermen. Ieder van de zussen heeft redenen om John Paul, de echtgenoot van één van hen, uit de weg te ruimen en ze beramen dus een plan om dat ook effectief te doen. Waarna ze gebonden zijn door een geheim.

(sgg)