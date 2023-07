Meer B- en C-attesten in BSO: “Altijd gewaarschuwd dat kwetsbaarste kinderen meest zouden lijden”

En dan te zeggen dat ze al koploper waren. Eén op de tien leerlingen in het beroepsonderwijs kreeg in juni 2022 een C-attest, meer dan drie keer zo veel als in het ASO. Het Nieuwsblad analyseerde het onlangs nog in het Onderwijsdossier. Een gevolg van het watervalsysteem dat ondanks alle inspanningen nog bestaat. Zij beginnen aan een richting die hen minder goed ligt in ASO en TSO. Zijn al gedemotiveerd geraakt tegen dat ze in het BSO belanden. En beginnen zich daardoor af te zetten tegen de school.

Dit schooljaar is het aandeel leerlingen met een B- of C-attest in het BSO nog verder gestegen. Uit de voorlopige cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten blijkt dat het aandeel A-attesten in het 3de jaar BSO onder de 80 procent zakt. Ook in het 4de en 5de jaar zakt het aandeel A-attesten met minstens drie procentpunt tegenover enkele jaren geleden, net als in de B-stroom van de eerste graad.

“Ik steun hierin de klassenraden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Ook in de B-stroom is er een lat die je moet halen, en als je die niet haalt, dan is een B- of een C-attest het logische gevolg.”

Geen verzachtende omstandigheden meer

Toch ziet Weyts een verklaring. “We vangen signalen op dat er in eerdere schooljaren nog enige corona-mildheid was en dat die nu eigenlijk nergens meer aan de orde is”, klinkt het op zijn kabinet. “Leerlingen die in vorige schooljaren nog wat clementie kregen, lopen nu wel tegen de lamp.”

“De generatie die nu in de 2de graad zit, is weinig benijdenswaardig: zij werden bij het begin van hun secundair onderwijs getrakteerd op de opgelegde schoolsluitingen. Wij hebben altijd gewaarschuwd dat alle leerlingen hieronder zouden lijden – en de meest kwetsbare leerlingen nog het meest. Maar we begrijpen dat klassenraden dit schooljaar corona niet meer zien als een verzachtende omstandigheid.”

Lat hoger

Door tegen een B- of C-attest aan te lopen, dreigt een deel van de leerlingen nog verder gedemotiveerd te raken. Het is een van de redenen waarom er zo veel commotie bestaat over de nieuwe eindtermen. Het Katholiek Onderwijs stapte ervoor naar het Grondwettelijk Hof. Met die “minimumdoelen” wilde Weyts het niveau opkrikken, maar vanuit het technisch en beroepsonderwijs kwam de kritiek dat er te weinig ruimte overbleef voor praktijk. Door de lat op te krikken, dreigen meer leerlingen die niet meer te halen.

Uit de cijfers blijkt ook nog dat in de eerste graad meer leerlingen een “A-attest met beperkingen” hebben gekregen. Een rechtstreeks gevolg van Weyts’ beslissing om alle scholen te verplichten ook in de eerste graad een volwaardige evaluatie moeten krijgen. “We mogen jongeren niet nodeloos laten aanmodderen”, zei hij toen.

“De stijging van het aantal A-attesten met beperkingen is eigenlijk hetzelfde als de stijging van het aantal B-attesten”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere, verbonden aan de universiteit Utrecht. “De nuance is dat de klassenraad een leerling ook onder andere kan verplichten om remediëring te volgen als onderdeel van diens programma in het tweede jaar. Als ze dat vlot doorlopen, kunnen in het derde jaar alsnog alle opties open liggen.”