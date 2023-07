Pensioenen federale parlementsleden vanaf 2024 beperkt tot wettelijk plafond

Over het principe was afgelopen voorjaar al overeenstemming, alleen was de timing van de maatregel niet duidelijk. Het Bureau van de Kamer, het bestuursorgaan waarin de verschillende fracties vertegenwoordigd zijn, heeft nu beslist dat de beperking vanaf 1 januari 2024 ingaat. Vakantievergoedingen worden er in de berekening bijgeteld, en er komt een samenwerking met de federale pensioendienst om informatie uit te wisselen en te verifiëren, aldus Tillieux.

Begin maart lekte uit dat verschillende oud-Kamervoorzitters en topambtenaren jarenlang illegale pensioenbonussen konden opstrijken bovenop het plafond-Wijninckx, dat de limiet op een slordige 7.800 euro bruto per maand legt. Even later bleek dat gewone parlementsleden dat plafond ook konden overschrijden, door het Kamerpensioen te combineren met dat uit andere activiteiten. Die ex-parlementsleden zullen hun pensioen dus verminderd zien vanaf volgend jaar.