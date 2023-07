Dodentol na moesson in India stijgt tot zeker 66

Stortregens hebben voertuigen weggevaagd en gebouwen en bruggen vernield in de staat Himachal Pradesh, het zwaarst getroffen gebied, zo blijkt uit lokale televisiebeelden.

Sinds zaterdag zijn er minstens 33 mensen omgekomen in de deelstaat, die populair is bij toeristen. Reddingsteams zijn gemobiliseerd om veertig buitenlanders te helpen, onder wie veertien Russen en twaalf Maleisiërs, die gestrand zijn op toeristische plaatsen.

Zeker twaalf anderen kwamen om in de naburige staat Uttarakhand. Negen van hen werden bedolven onder puin dat op hun voertuig viel, aldus de autoriteiten.

Pushkar Singh Dhami, de minister-president van Uttarakhand, roept de bevolking op om zich enkel te verplaatsen wanneer het absoluut noodzakelijk is.

© AFP

Nog eens tien mensen kwamen om in de deelstaat Punjab en elf anderen in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte deelstaat van India.

De moesson is ook hevig in New Delhi: de scholen in de hoofdstad zijn gesloten na de recordregens. De hoofdstad, waar veel straten blank staan, is in opperste staat van paraatheid en de rivier de Yamuna nadert het overstromingspeil.

Wetenschappers zeggen dat de moessonregens door de klimaatverandering heviger en onregelmatiger worden.