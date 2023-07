Zwembaden over de grens weren “vervelend volk uit België” na overlast

Volgens wethouder Laszlo van de Voorde wordt de overlast veroorzaakt door groepen die in de Belgische zwembaden en -parken worden geweigerd. ‘1.400 bezoekers op een dag, het zwembad in Sas van Gent wordt momenteel gewoon overlopen’, zegt hij. ‘Mensen staan drie kwartier in de wachtrij voor ze naar binnen kunnen.’

Maar het gaat niet alleen om lange wachtrijen. ‘Zo waren er opstootjes, wilde men niet luisteren naar de instructies, vertoonden mensen onaangepast gedrag, lieten ze hun afval achter en stookten vuur waar dat niet mocht.’

De strengere regels in België veroorzaken volgens de wethouder de problemen in Nederland. ‘In België lopen ze voor. Daar hebben ze al langer een identificatieplicht en een ticketsysteem. Als je je misdraagt, kom je daar de zwembaden niet meer in. Ze komen soms helemaal vanuit Brussel, komen dan Puyenbroeck (Wachtebeke) niet in en rijden door naar Sas van Gent. Het is warm, je hebt te maken met heetgebakerde types en daar komen opstootjes van.’

Voorlopig zijn daarom alleen badgasten welkom uit Terneuzen, Sluis en Hulst. En de Vlaamse gemeenten net over de grens. ‘Ook mensen uit Zelzate blijven welkom want dat zien we als gewoon grensverkeer.’ Zij moeten kunnen aantonen dat ze in de buurt wonen. De regel geldt in alle vijf zwembaden van de gemeente, en niet alleen in Sas van Gent en Axel, waar de overlast afgelopen weekend tot een hoogtepunt kwam. ‘We zijn nu aan het overwegen om op termijn ook een ticketsysteem in te voeren. Dat kost meer tijd’, zegt Van de Voorde.

Noord-Fransen in Kortrijk

Dat zo’n identificatieplicht en ticketsysteem kan werken, bewijst Kortrijk, vlak bij de Franse grens. De zwembaden van de stad trekken veel Noord-Fransen aan, die het vroeger al eens te bont maakten. Daardoor kwam er soms politie aan te pas. Maar dat is zo goed als voorbij. Op 18 juni 2022 was er even heibel toen heel wat badgasten illegaal Kortrijk Weide probeerden binnen te raken. Dit jaar waren er op 10 juni aan de ingang wat problemen, maar verder niets van betekenis.

‘Wie wil zwemmen moet zijn identiteitskaart laten inscannen en kan dus op een verbodslijst geplaatst worden als ze amok maken’, verklaart Elewin Werbrouck, centrummanager bij zwembaduitbater Lago. ‘Daar staan intussen meer dan honderd mensen op.’ Security en soms ook politie houden op warme dagen een extra oogje in het zeil.

Nog een maatregel zijn de verplichte, aansluitende zwembroeken, oorspronkelijk bedoeld als een hygiënische maatregel. ‘Maar door aansluitende zwembroeken te verplichten, merken we dat er een ander publiek komt’, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Kortrijk).

Op hete dagen is het bovendien verplicht om online te reserveren, waardoor een echte overrompeling uitblijft. Toch kan het erg druk zijn. Sommige Kortrijkzanen wijzen dan de Noord- Franse en Waalse badgasten met de vinger, elk goed voor zo’n 7 procent van de bezoekers.

‘Of wij Noord-Fransen gaan weigeren? Neen. Mensen weigeren op basis van hun woonplaats is misschien iets voor Vlaams Belang, maar dat gaan wij niet doen’, zegt Allijns. ‘Iedereen die zich aan de regels en zijn manieren houdt, is absoluut welkom.’