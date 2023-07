CD&V stelt vragen bij haalbaarheid digitaal statiegeld na eerste proefproject

Tegen eind dit jaar moet duidelijk worden of een digitaal statiegeldsysteem haalbaar is voor blikjes en flesjes. Maar al na een eerste proefproject twijfelt regeringspartij CD&V aan een goede uitkomst.

“Het wordt krap om tegen eind dit jaar zo’n digitaal systeem helemaal uit te testen.” Dat besluit Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) op basis van een eerste evaluatie van de proefprojecten die Ovam en Fostplus in het parlement hebben gegeven. Openbare afvalstoffenmaatschappij Ovam en Fosplus, dat de verpakkingsindustrie vertegenwoordigt, coördineren die proefprojecten. Die zouden moeten leiden tot een systeem waarbij iedereen de lege blikjes en flesjes met de gsm moet scannen.

Voor grote of concrete conclusies is het nog te vroeg, aldus de Ovam en Fostplus. Net daarom valt de scherpe reactie van regeringspartij CD&V al op. “Er ligt nog heel veel werk op tafel”, zegt Rombouts op basis van deze evaluatie. “Zo is er nog geen enkel zicht op het gebruik van de homescanner als alternatief voor wie liever niet met de gsm scant. Ook waren er deze zomer proefprojecten in pretparken voorzien, maar die zijn nu uitgesteld naar september. Het begint allemaal heel krap te worden. Bovendien geven de eerste resultaten geen eenduidig positief beeld.”

Koele minnaar

CD&V is al van bij het begin een koele minnaar van het digitale systeem. Toch heeft bevoegd minister Demir dat eind vorig jaar als voorkeurssysteem van de Vlaamse regering gelanceerd - tegenover een klassieke inzameling zoals nu al met glazen flesjes gebeurt. Demir heeft wel beloofd dat het er enkel komt als eind dit jaar ook echt blijkt dat het digitale systeem werkt en haalbaar is. Iets waar CD&V nu dus al voor vreest. De Ovam en Fostplus beloven in ieder geval tegen midden november een definitieve evaluatie te geven van de proefprojecten.

