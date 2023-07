Gezien Elon? Mark Zuckerberg toont afgetrainde lichaam nadat Musk hem uitdaagt voor kooigevecht

Dat er rivaliteit is tussen Mark Zuckerberg, CEO van onder meer Facebook, Instagram en Whatsapp, en Twitter-CEO Elon Musk is niet geheel verbazend. Maar dat Zuckerberg onlangs aankondigde dat hij een Twitter-variant zou lanceren, schoot bij Musk in het verkeerde keelgat. En nu zou de rivaliteit tussen de twee tech-CEO’s wel eens erg gewelddadig kunnen eindigen. Musk deed namelijk het voorstel om een kooigevecht te organiseren. Zuckerberg reageerde daarop: “Stuur me een locatie”.

Begin deze week lanceerde Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook, dan eindelijk hun eigen ‘Twitter’. Het kreeg de naam Threads en ziet eruit en werkt net zoals Twitter. Het duurde dan ook niet lang voordat Twitter dreigde met een rechtszaak.

Zuckerberg heeft nu opnieuw op zijn manier gereageerd op de vete tussen de twee mannen. Op een foto die op sociale media gedeeld werd door Israel Adesanya, een Nigeriaanse UFC-kampioen, toont de Facebook-CEO namelijk zijn afgetrainde lichaam. Links van hem staat Adesanya zelf en rechts wordt Zuckerberg geflankeerd door Alexander Volkanovski, een UFC-kampioen in een lichtere gewichtsklasse. “Dit is serieus”, schreef Adesanya bij de foto.

Musk liet enkele weken geleden ook al opmerken dat hij aan het trainen is. Het is onduidelijk of een gevecht tussen Musk en Zuckerberg ooit echt zal plaatsvinden. Maar het is toch opvallend hoe beide CEO’s op sociale media uitpakken met hun stevige gevechtstraining.

(sgg)