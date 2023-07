Beerschot haalt centrale verdediger Félix Nzouango

De nieuwste aanwinst van Beerschot heet Félix Nzouango. De 20-jarige Fransman was transfervrij en tekent voor twee seizoenen, met optie op een extra seizoen. Donderdag traint hij voor het eerst mee in Wommelgem.

Nzouango speelde de voorbije jaren voor Juventus. De Italiaanse grootmacht betaalde in 2020 nog 3 miljoen euro aan Amiens en er werd al gesproken over ‘de nieuwe Varane’. Bij de eerste ploeg bleef het wel bij enkele trainingen. Zijn wedstrijden speelde hij met de U19 en Juve Next Gen, de beloftenploeg die in de Serie C, de Italiaanse derde klasse uitkomt.

Een dikke week geleden kondigde Nzouango echter zijn afscheid aan. Zijn aflopende contract werd niet verlengd. In de Franse media ontstonden er geruchten over een transfer naar Saint-Etienne, maar het wordt dus Beerschot.

Frans jeugdinternational

Technisch manager Gyorgy Csepregi geeft meer uitleg. “Félix is voor ons een echte versterking. Franse jeugdinternationals tekenen niet zo vaak contracten bij ploegen uit de Challenger Pro League. Om niet te zeggen nooit”, verklaart hij op de clubwebsite. “We volgen hem al sinds januari en hebben heel erg snel het eerste contact gelegd. Félix is duelkrachtig, kopbalsterk en perfect tweevoetig, waardoor hij op elke plek centraal in de defensie kan spelen. Ik ben dan ook heel tevreden dat we Félix aan onze kern kunnen toevoegen.”

Ondertussen is ook Bubacarr Sanneh, nog een centrale verdediger, op proef. Dinsdag deed hij zelfs al een klein halfuurtje mee in het oefenduel tegen Schelle Sport.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen