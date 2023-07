“We krijgen zelfs al de vraag om kinderen jonger dan 12 gedwongen op te nemen in de psychiatrie”: opvallende toename collocaties bij jongeren

“Een gedwongen opname in de psychiatrie is voor een jongere nooit een goeie oplossing. Maar soms is het wel de minst slechte”, zegt Jan De Meulenaere, afdelingshoofd van de Kinder- en jeugdpsychiatrie in UZ Gent. En die “minst slechte oplossing” zit opvallend in de lift. Zowel jeugdrechters als jeugdpsychiaters stellen vast dat er de eerste zes maanden van dit jaar een opvallend grote vraag is naar collocatie van minderjarigen die totaal in crisis gaan, en een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

LEES OOK. Te weinig personeel, dus krijgen veel jongeren geen hulp: ambtenaren Jeugdhulp trekken aan de alarmbel

Overkoepelende cijfers zijn er nog niet. Maar de Gentse jeugdrechtbank telde dit jaar al 37 gedwongen opnames van minderjarigen. Ter vergelijking: vorig jaar waren er 29 op een heel jaar, en in 2020 waren er maar 18. In Dendermonde en Oudenaarde is de situatie gelijkaardig.

Psychiater Daniel Neves Ramos stelt zich grote vragen bij de stijging van het aantal collocaties van minderjarigen. — © ZNA Antwerpen

In Antwerpen merken ze de grote nood ook. In 2020 telden de jeugdrechtbanken van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen 31 collocaties van minderjarigen. Vorig jaar stopte de teller op 51. En uit cijfers van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen blijkt dat de stijging dit jaar verder doorschiet. “Vorig jaar kwamen er via de spoeddienst op een heel jaar tachtig vragen tot collocatie binnen. Dit jaar waren er al zestig in het voorjaar alleen”, zegt psychiater Daniel Neves Ramos.

“We stellen ook vast dat de leeftijd van de betrokken jongeren verschuift”, zegt De Meulenaere. “Tegenwoordig krijgen we zelfs al collocatievragen voor kinderen jonger dan 12 jaar. En er zijn kinderen die verschillende keren na elkaar gedwongen worden opgenomen.”

Zinnig of onzinnig, dat is de vraag

Aan zo’n collocatie zijn zware voorwaarden verbonden. Er moet duidelijk sprake zijn van een geestesstoornis. Zo’n jongere moet een gevaar zijn voor zichzelf, of voor anderen. En er mag geen andere behandeling – voor jongeren betekent dat in realiteit vaak: opvangplaats – voorhanden zijn. Het is een kinder- of jeugdpsychiater die moet oordelen of aan de voorwaarden voldaan is. En dan worden nog veel collocatievragen tegengehouden. Ook als dat betekent dat zo’n jongere dan noodgedwongen terug naar huis moet.

LEES OOK.Vier jeugdrechters over het dossier waar ze echt van wakker lagen: “Amper 12 en ik moest hem opsluiten, want ik kon niet anders”

Of zo’n collocatie die jongeren helpt, is zeer de vraag. “Het geeft de hulpverlening een veiligheidsgevoel, dat wel. En het kan helpen om een crisissituatie te laten wegebben. Maar de onderliggende problemen worden er niet mee aangepakt”, zegt Neves.

Kinder- en jeugdpsychiater Jan De Meulenaere noemt zo’n collocatie “vaak de minst slechte oplossing”. — © UZ Gent

De Meulenaere sluit zich daarbij aan. In Oost-Vlaanderen bestaan volgens hem ook gewoon geen gespecialiseerde plaatsen voor gecolloqueerde minderjarigen. En in Antwerpen tellen ze er twee. Veel te weinig dus. “In realiteit komen die kinderen heel vaak terecht in de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis voor volwassenen. Daar proberen ze er het beste van te maken. Maar ze zijn niet voorzien op minderjarigen, hebben er geen expertise in. De problematiek is heel anders. Bij jongeren gaat het heel vaak om zware suïcidedreiging, of om gedragsproblemen. Bij volwassenen om zware psychoses, of verslavingen. Die confrontatie kan voor die jongeren heel bedreigend zijn.”

LEES OOK. 33.000 kinderen zo in gevaar dat ze bescherming moeten krijgen

Het is een van de redenen waarom die collocaties vaak maar enkele dagen duren. In theorie moet de jeugdrechter binnen de tien dagen langskomen voor een evaluatie. Die kan de collocatie dan verlengen tot veertig dagen. Maar vaak wordt zo’n jongere al na enkele dagen gelost door de behandelende psychiater. Vaak vanuit het idee dat het verblijf tussen volwassen patiënten contraproductief is.

Lang wachten, tot het te laat is

Op een vraag heeft niemand een sluitend antwoord: waar komt die stijging vandaan? Volgens sommige experts spelen de naweeën van de covid-periode een rol, die voor veel jongeren zwaar was. “We zien sindsdien een grote stijging van de eetstoornissen, en van de emotionele en dwangstoornissen”, zegt Neves.

Maar nog belangrijker is volgens de experts het gebrek aan geschikte opvangplaatsen in de jeugdzorg en de jeugdpsychiatrie. “Jongeren staan soms veel te lang op wachtlijsten. De hulpverlening komt te laat op gang, waardoor de problemen alleen maar erger worden. Zelfs helemaal uit de hand lopen. Tot er alleen nog de noodrem is.”

Wil u getuigen over de noodgedwongen collocatie van uw kind? Dat kan via onderstaand formulier.