Op bezoek bij de steenrijke Saoedische topclub waar Romelu Lukaku zou kunnen tekenen

Anderlecht is op stage in Villach, maar RSCA verblijft daar niet alleen. Het steenrijke Al-Hilal SFC houdt er ook zijn oefenkamp. Dat is - zoals u weet - de Saoedische topclub die héél graag Romelu Lukaku (30) zou binnenhalen, maar door de Rode Duivel steevast wordt afgewimpeld omdat hij naar Inter wil. Wij gingen op bezoek in hun chique hotel om uit te zoeken wat Big Rom precies weigert. “Lukaku? I am leaving.”

Jürgen Geril in Villach