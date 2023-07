Biden had in Vilnius ontmoeting met Wit-Russische opposante Tichanovskaja

De Amerikaanse president Joe Biden had woensdag in Vilnius een ontmoeting met de verbannen Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

Biden was in Vilnius voor een NAVO-top die voornamelijk ging over de oorlog in Oekraïne.

Tijdens zijn treffen met Tichanovskaja benadrukte Biden “het voortdurende engagement van de Verenigde Staten om de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en het houden van vrije en transparante verkiezingen in Wit-Rusland, te verdedigen”, klonk het in een communiqué.

De ontmoeting kwam er enkele weken nadat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko optrad als bemiddelaar bij een conflict tussen de Russische president Vladimir Poetin en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, en enkele dagen nadat de oppositieleidster bekendmaakte een anonieme boodschap te hebben gekregen dat haar man in een Russische gevangenis zou zijn overleden.

Tichanovskaja was de voornaamste uitdager van Loekasjenko bij de presidentsverkiezingen van 2020. Loekasjenko, die al sinds 1994 de wet dicteert in zijn land, werd opnieuw tot winnaar uitgeroepen, maar de oppositie dichtte dat toe aan grootscheepse fraude en weigerde net als de Europese Unie de verkiezingsuitslag te erkennen. Er ontstond een massale protestbeweging, die door de Wit-Russische president keihard werd neergeslagen. Tichanovskaja vluchtte daarop naar Litouwen, vanwaar ze het verzet tegen Loekasjenko een gezicht bleef geven.