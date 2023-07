Vlaams Parlement vraagt steun voor lokale besturen die energie willen besparen

Het Vlaams Parlement dringt er bij de Vlaamse regering op aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van energiebesparing te garanderen. Door de uitfasering van de dienstverlening via netbeheerder Fluvius is er bezorgdheid over de ondersteuning van energie- en klimaatprojecten van de lokale besturen.