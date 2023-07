Levering F-16’s aan Oekraïne is nucleaire dreiging, zegt Lavrov

Lavrov doet zijn waarschuwing in een interview met de Russische website Lenta.ru. De minister wijst erop dat F-16’s met kernwapens kunnen worden uitgerust. “Alleen al het feit dat dergelijke systemen opduiken bij de Oekraïense strijdkrachten, zullen wij als een nucleaire bedreiging door het Westen zien”, zegt hij. “De VS en zijn NAVO-bondgenoten creëren het risico op een directe militaire confrontatie met Rusland en dat kan catastrofale gevolgen hebben.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt al sinds het begin van de oorlog bijna anderhalf jaar geleden om moderne gevechtsvliegtuigen, in het bijzonder F-16’s. In het kader van de veiligheidsgaranties die een aantal NAVO-lidstaten deze week tijdens een top van het bondgenootschap hebben afgesproken met Oekraïne, kunnen zulke straaljagers worden geleverd. In mei stonden de Verenigde Staten, die de vliegtuigen produceren, al toe dat Oekraïense piloten worden opgeleid om de F-16 te gebruiken.

Oekraïne beschikt overigens niet over kernwapens en heeft zijn westerse bondgenoten daar ook nooit om gevraagd. Volgens de Russische nucleaire doctrine mag Rusland slechts in twee gevallen kernwapens inzetten: als sprake is van een nucleaire aanval op Rusland, of bij een conventionele aanval die het voortbestaan van het land bedreigt.