Verdwenen ‘Generaal Armageddon’ die nauwe banden had met Wagner is volgens Rusland “aan het rusten” en “even onbeschikbaar”

De Russische generaal die de invasie in Oekraïne even geleid heeft en nu al even vermist wordt, is volgens Rusland veilig “aan het rusten”. Sergej Soerovikin werd niet meer in het openbaar gezien sinds de Wagner-opstand op 24 juni.

‘Generaal Armageddon’: zo staat Sergej Soerovikin bekend binnen het Russische leger en ver daarbuiten. Hij verdiende zijn strepen bij tal van buitenlandse operaties van zijn leger en stond van oktober 2022 tot januari 2023 aan het hoofd van de invasie in Oekraïne.

LEES OOK. Hoe Russische hackers diplomaten en ambassademedewerkers in Oekraïne probeerden te lokken met een tweedehands BMW

Maar sinds 24 juni werd niets meer van de man vernomen. Op die dag werd de opstand van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de kop ingedrukt, en van Soerovikin is geweten dat hij banden heeft met dat huurlingenleger. Bovendien beweerden Amerikaanse inlichtingendiensten dat hij voorkennis had van de plannen van Prigozjin.

Opzij geschoven

Volgens het Britse ministerie van Defensie is de man sindsdien opzij geschoven door zijn land. Hij zou op 10 juli nog opgedoken zijn in een video waarin hij zijn adjunct, Viktor Afzalov, brieft over de ruimtemacht waar hij momenteel de baas van is. Dat die Afzalov sindsdien wel nog in het openbaar opdook, bewijst volgens de Britten dat hij de facto heeft overgenomen van Soerovikin.

Maar volgens Andrei Kartapolov, een ex-generaal die actief is in het Russische parlement, moet niet gevreesd worden om de veiligheid van Soerovikin. “Hij is aan het rusten en dus niet beschikbaar”, zei hij in een interview met het Russische mediakanaal Shot.