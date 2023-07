Russische generaal aan de kant geschoven na kritiek op legerleiding: “Ik kon laf zijn en zwijgen, of de zaken benoemen zoals ze zijn”

Een Russische generaal die kritiek had geuit op zijn eigen legerleiding, is aan de kant geschoven. Dat heeft hij zelf gezegd in een audioboodschap die verspreid werd door de Russische politicus Andrei Goeroeliov.

Ivan Popov was de leider van het 58ste regiment van het Russische leger en vooral actief in het zuiden van Oekraïne, tot hij fel van leer trok tegen de legerleiding. Daarna werd hij aan de kant geschoven, zo zegt hij in de audioboodschap. “Er was een moeilijke situatie met de legerleiding, waarin je ofwel moest zwijgen en laf zijn ofwel de zaken zeggen zoals ze zijn. Ik had het recht niet om te liggen in jullie naam, in naam van de gevallen soldaten, dus heb ik alle bestaande problemen benoemd.”

Hij had het onder meer over de vele gesneuvelde soldaten aan het front door Oekraïens artillerievuur, en zei dat zijn leger niet genoeg verweer heeft en niet genoeg kennis heeft van de vijand. “Blijkbaar zag de legerleiding enige vorm van gevaar in mij, want de volgende dag werd ik al tot de orde geroepen en zorgden ze dat ze van mij af waren. Het Oekraïense leger kon niet door onze rangen breken, maar onze baas heeft ons in de rug geraakt door zijn leger te onthoofden op het moeilijkste en meest intense moment.”

Het Russische ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Popov.