Ook Elon Musk investeert nu in AI

Er is een nieuwe speler op de AI-markt: Elon Musk. De steenrijke Twitter- en Tesla-baas investeert nu ook in een nieuwe start-up, waarvan het eigenlijk doel nog niet helemaal duidelijk is.

xAI heet het bedrijf waarin Musk investeert. Er zijn tal van ingenieurs aan boord die hun strepen eerder verdienden bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, Microsoft en Google. Voor Musk is het doel in eerste instantie om “de realiteit te begrijpen”. Hij was een van de vooraanstaande ondernemers en techneuten die in een open brief hadden opgeroepen om de ontwikkeling van artificiële intelligentie tijdelijk te pauzeren en afdoende te reguleren.

Hoeveel geld er achter xAI zit, wat het specifieke doel is of op welke technologie de start-up precies wil focussen, is allemaal nog heel vaag. Op de website staat weinig meer dan dat het de “ware aard van het universum” wil begrijpen. Vrijdag volgt een chat op Twitter Spaces, waarin Musk en de zijnen mogelijk iets meer uitleg geven.

Het was al maanden bekend dat Musk een bedrijf voor kunstmatige intelligentie had opgericht, geregistreerd in de staat Nevada. Het zou de concurrentie moeten aangaan met OpenAI. De omstreden ondernemer lag ooit mee aan de basis van de oprichting van OpenAI, maar later kreeg hij ruzie met de andere oprichters en werd hij een felle criticus.