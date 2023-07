WEERBERICHT. Donderdag wisselend bewolkt en mogelijk enkele buien

Er is donderdag eerst vrij veel bewolking, maar daarna wordt het wisselend bewolkt met ook meer zon. In de kustregio zijn enkele buitjes mogelijk. In de namiddag wordt het aan zee zonniger terwijl in het binnenland de kans op een bui net toeneemt, vooral dan in Vlaanderen.

De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 graden in Lotharingen, meldt het KMI. De wind wordt meer en meer westelijk en is matig in het binnenland maar vrij krachtig aan zee.

Donderdagavond en -nacht klaart het op de meeste plaatsen uit. Op het einde van de nacht neemt de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf de Franse grens. De minima liggen over het algemeen tussen 5 graden in de Ardense valleien en 15 graden in sommige grote steden bij een afzwakkende wind die krimpt naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag is er eerst vrij veel hoge en middelhoge bewolking maar het blijft overwegend droog. In de namiddag zou de zon er meer moeten doorkomen. De maxima liggen tussen 22 en 25 graden in de Ardennen en tussen 25 en 28 graden elders. De zuidelijke wind waait eerst zwak, maar wordt op de meeste plaatsen matig in de namiddag.

Zaterdag trekt een koufront langzaam over het land en wordt het al snel bewolkt met perioden van regen of buien. In de namiddag is er vooral in het centrum en oosten van het land kans op onweer. De maxima liggen tussen 23 en 28 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met vaak zonnige periodes. Het lijkt ook op de meeste plaatsen droog te blijven, al is een lokaal buitje mogelijk. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Er waait een strakke en matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Aan zee en op de Ardense Hoogten kunnen de rukwinden oplopen tot 60 à 65 km/uur.

Maandag wordt het rustiger met zon en wolken. ’s Ochtends is een buitje aan de kust niet uitgesloten, later komt daar volop zon. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een eerst zwakke en later matige zuidwestelijke wind.

Dinsdag krijgen we droog en rustig weer met zon en in de loop van de dag wat onschuldige wolkenvelden. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden bij een overwegend zwakke en veranderlijke wind.

Woensdag moeten we waarschijnlijk rekening houden met enkele buien vanaf het westen, maar verder zijn er ook mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. De wind zou matig zijn uit westelijke richtingen.