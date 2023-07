Bedreigde Sigrid Kaag geen lijsttrekker meer voor D66 bij volgende verkiezingen in Nederland: “Het vraagt te veel van mijn gezin”

In Nederland stelt partijleider Sigrid Kaag van D66 zich niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichtgeving in de Nederlandse krant Trouw. “Het heeft een te zware wissel getrokken op mijn gezin”, zegt de politica. Ze wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd en dat valt haar familie zwaar.

Tot een volgend kabinet aantreedt, gaat Kaag nog door als demissionair minister van Financiën en vicepremier. Ze weet nog niet wat ze daarna wil doen en of dat in Nederland zal zijn. Het is eveneens niet bekend wie haar opvolgt.

De verwachtingen waren hoog toen Kaag in 2021 lijsttrekker werd. Ze wilde de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden en pleitte voor een nieuwe bestuurscultuur. Bij de verkiezingen haalde de politica vijf zetels winst en maakte ze van D66 de tweede partij in de Kamer. Na een onstuimige formatieperiode werd ze vicepremier en minister van Financiën in het vierde en laatste kabinet-Rutte. Kaag zegt dat het haar eigen beslissing is geweest om te stoppen.

Omstreden huwelijk

Kaag keerde in 2017 na bijna 34 jaar in het buitenland terug naar Nederland om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden. Ze was een gelauwerd diplomate. Maar haar privéleven lag tot haar afschuw direct onder een vergrootglas door haar huwelijk met een Palestijnse man. Ze hekelde al snel het politieke klimaat in Nederland en keerde zich tegen populisme en islamofobie. Kaag werd een favoriet doelwit voor populisten en complotdenkers. Dat ging zo ver dat een complotdenker met een brandende fakkel voor haar huis verscheen.

Dat ze bij sommige mensen zoveel weerstand oproept, zegt volgens de politica iets over het maatschappelijk klimaat in Nederland. “Er bestaat misogynie helaas. Zeker als vrouwen hun nek durven uitsteken en ook nog een geprononceerde mening hebben”, aldus Kaag.