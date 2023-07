Dalle vindt maatregelen tegen Belgische bezoekers van zwembaden in Terneuzen te verregaand: “Dit is de verkeerde aanpak”

Sinds kort zijn alleen nog inwoners van Terneuzen en buurgemeenten welkom in de gemeentelijke zwembaden. Het gemeentebestuur van de Nederlandse gemeente, die vlak bij de Belgische grens ligt, nam die beslissing nadat deelgemeenten Sas van Gent en Axel te maken hadden gekregen met “vervelend volk uit België”.

Voor Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle is die maatregel “disproportioneel”. “Ik begrijp dat er een probleem is, maar dit is de verkeerde aanpak.”

Ook in eigen land zijn er geregeld problemen met jongeren in recreatiedomeinen. In de Gentse Blaarmeersen moeten niet-Gentenaars daarom betalen en op voorhand reserveren. Dat vindt Dalle een goede maatregel.

Hij spoort de Brusselse regering ook aan om dringend werk te maken van meer recreatiemogelijkheden in openlucht voor jongeren. Dat gaat nu volgens hem “veel te traag”. “Als je op een klein appartement thuis zit is het logisch dat je verfrissing zoekt en dat je dat zoekt buiten Brussel als dat in de stad zelf niet lukt”, aldus Dale.