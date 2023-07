“Chinezen hacken e-mailadres van Amerikaanse minister van Handel”

© Getty Images via AFP

Chinese hackers hebben toegang gehad tot het e-mailadres van de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo. Dat meldt de krant The Washington Post op gezag van ingewijden. De aanval die een maand geleden werd ontdekt, trof niet-geclassificeerde overheidssystemen.

De hackers gebruikten een achterpoortje in de beveiliging van de cloud van Microsoft om toegang te krijgen tot de e-mailadressen van medewerkers van de ministeries van Handel en Buitenlandse Zaken, waaronder dat van minister Raimondo. Haar departement voerde strenge exportcontroles in voor Chinese technologie, die Peking bestempelde als een kwaadaardige poging om de Chinese bedrijven te onderdrukken.

LEES OOK. Amerikaanse ministeries getroffen door Chinese hackersgroep

Volgens functionarissen die anoniem wensen te blijven werden de lekken gedicht. De FBI opende een onderzoek, dat nog steeds loopt.

Microsoft

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontdekte afgelopen maand het probleem met de beveiliging van Microsoft, rond het moment dat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken naar China reisde. Ook de e-mailaccounts van een personeelslid van het Congres, een mensenrechtenactivist en Amerikaanse denktanks werden getroffen. De hackers, die op zoek waren naar nuttige informatie voor de Chinese overheid, hadden een maand lang toegang tot de adressen tot de toegang werd geblokkeerd.

Volgens een bron binnen de FBI werd geen geclassificeerde informatie gestolen en is er geen bewijs dat de hackers verder zijn geraakt dan de inboxen van de accounts. De overheid legt de verantwoordelijk van de aanval nog niet officieel bij een bepaald land of een bepaalde groep, klinkt het ook.

Technologiebedrijf Microsoft zei dinsdagavond dan weer dat het een aanval had tegengehouden “door een in China gebaseerde actor” die zich vooral richt tegen overheidsinstellingen in West-Europa en zich bezighoudt met spionage en diefstal van data. Het zou gaan om hackers van de groep ‘Storm-0558’, die op 15 mei toegang kregen.