Antwerps bedrijf biedt lege stoelen in privéjets aan: “Minstens 50% korting”

Met privéjets is het een beetje zoals met taxi’s: om klanten op te halen, vliegen ze weleens leeg van de ene bestemming naar de andere. Positioneringsvluchten, noemen ze dat, of empty legs. Bij Flying Group, een Antwerpse aanbieder van privévluchten, loopt dat aantal op tot bijna 30% van het vliegverkeer.

Dat percentage wil CEO Bernard Van Milders drastisch naar omlaag halen, tot nog maximaal 15%. Daarom gooit Flying Group voortaan ook de lege vluchten op de markt. Nieuwsbrieven met vertrektijden en een vluchtplan op de website moeten de empty legs niet alleen aanprijzen bij de reguliere klanten, maar ook bij nieuwe.

Een voorbeeld: ergens tussen vrijdag 14 juli om 14.50 uur en zaterdag 15 juli om 11 uur moet in het Italiaanse Napels een Pilatus PC-24 vertrekken om op tijd in Antwerpen te zijn. De zes plaatsen die normaal leeg blijven, zijn nu te boeken. Je moet maar eens met zes vrijgezellen in Napels zitten en geen zin hebben om op elkaar gestapeld te zitten in een lagekostenvlucht.

Bernard Van Milders: “De vlucht moet toch vertrekken, dus kunnen we ze minstens 50% goedkoper dan de gewone privévlucht aanbieden.” — © Victoriano Moreno

Uiteraard wint een aanbieder zoals Flying Group bij dat systeem. Lege vluchten brengen veel kosten met zich mee, zoals brandstof, bemanning en het betalen van luchthavenslots. Door klanten alsnog te laten meevliegen, komt er geld in het laatje dat er anders niet is.

Maar ook de klant wint, verzekert Van Milders. “De vlucht moet toch vertrekken, dus kunnen we ze aanbieden aan de meest optimale prijs. Exacte bedragen geven is moeilijk, want die zijn afhankelijk van het traject en de bestemming. Maar we kunnen minstens 50% goedkoper gaan dan de gewone privévlucht.”

Vliegen met een privéjet wordt dus (iets) toegankelijker voor passagiers die dat normaliter niet kunnen betalen. Al moet je nog steeds rekening houden met een paar duizend euro, aangezien de reiskost van een privéjet snel 10.000 tot 30.000 euro bedraagt. Voer voor die zes vrijgezellen in Napels misschien, maar Van Milders denkt in deze vakantieperiode ook aan gezinnen met kinderen. “Al blijft vooral de zakenman ons publiek”, stipt de CEO aan, die met Flying Group nog altijd voor 70% zakenvluchten verkoopt. “Die kan zijn mogelijkheden om zaken te doen optimaliseren.”

Dat optimaliseren geldt overigens ook voor het gezin met kinderen of de bende vrijgezellen. Als die groep uit Napels in Kortrijk moet zijn in plaats van in Antwerpen, dan is dat bespreekbaar. “De bestemming, de uren, het traject: alles is te optimaliseren in samenspraak met onze medewerkers, die 24 uur per dag en zeven op zeven beschikbaar zijn”, verzekert Van Milders.

Met een vloot van 45 toestellen is Flying Group samen met ASL Group en The Aviation Factory een van de grote spelers die zakenvluchten aanbieden in Antwerpen. In 2022 was de luchthaven van Deurne goed voor 6.692 zakenvluchten, een stijging met 10% in vergelijking met 2019.