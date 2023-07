Aannemer geëlektrocuteerd bij graafwerken: stroompanne treft daarna 5.000 gezinnen

Een aannemer die donderdagochtend graafwerken uitvoerde in de Terreststraat in Houthulst raakte daarbij per ongeluk een middenspanningskabel. De man werd geëlektrocuteerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. “De stroompanne die daarop volgde trof meer dan 5.000 gezinnen maar iedereen had na een uur opnieuw stroom”, zegt David Callens van Fluvius.

De stroompanne ontstond donderdagochtend om 8.53 uur. Een aannemer was in de Terreststraat in Houthulst aan het werk. De man zou bezig geweest zijn in een bouwput om een aansluiting voor internet te leggen bij een woning. Bij de graafwerken raakte hij per ongeluk een middenspanningsleiding. De man raakte geëlektrocuteerd. De handschoenen die hij droeg, waren verbrand en zwartgeblakerd.

Getuigen belden de hulpdiensten, waarna de man naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de eerste berichten raakte hij niet levensgevaarlijk gewond. De politie werd ook niet op de hoogte gebracht. (lees verder onder de foto)

Het incident gebeurde in de Terreststraat. — © FVL

Stroompanne met 5.000 gezinnen

Door het raken van de kabel ontstond wel een grote stroompanne die heel Houthulst trof. “Er ontstond een defect door een schadegeval op het middenspanningsnet”, zegt David Callens van Fluvius. “Het ging om een grote stroomstoring waarbij meer dan 5.000 gezinnen getroffen waren. Dat was het geval voor heel het centrum in Houthulst en een twintigtal straten in Klerken en Zarren die door hetzelfde net gevoed worden.“ Zowat alle huizen in het centrum van Houthulst en alle bedrijven zaten daardoor een tijdlang zonder stroom.

Rusthuis getroffen

Grote straten zoals de Terreststraat, Eug. De Grootelaan, Ooststraat en Torhoutstraat werden getroffen. Dat was ook het geval voor de Cassierslaan waar woon-zorgcentrum vzw Cassiers zit. Ook daar kregen ze af te rekenen met de stroompanne. “Het rustoord en 80% van alle gezinnen konden we na een half uur weer stroom leveren doordat het circuit opnieuw geschakeld werd. Voor de overige klanten en in Klerken en Zarren duurde het wat langer maar ook zij hadden even voor 10 uur opnieuw stroom.”