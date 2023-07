Met William Boeva en vriendin Nikki naar de alpenhut: “Het was voor haar geen liefde op het eerste gezicht. Ik ben geen adonis, ik versta dat”

“Ik heb jarenlang verstopt wie ik ben. Ik heb mijn eigen mensen de rug toegekeerd.” Trots is William Boeva er niet op, maar nu staat hij anders in het leven. Ook met dank aan Nikki, sinds drie jaar zijn vriendin. Zijn handicap was in het begin een obstakel, zal ze in de bergen toegeven. Waarop hij: “Ik versta dat. Ik ben geen adonis.” Een gesprek over leven, liefde, schaamte, hindernissen en allerdiepste angsten, niet op weg naar de Alpenhut, maar naar … het bergrestaurant.