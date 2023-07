Persoonlijke vriend van koningen. Amoureus gelinkt aan prinsessen en actrices. Schatrijk op zijn veertigste, en dan moest hij nog begínnen aan zijn thee-imperium. Succes generen was Sir Thomas Liptons cup of tea. Maar in zijn chique Osidge-mansion in Southgate, Londen, hield hij angstvallig een groot geheim verborgen.