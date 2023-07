FIFA betaalt Belgische clubs zo’n 5 miljoen euro voor WK in Qatar, Club Brugge grootverdiener

FIFA betaalde 440 clubs in totaal 187 miljoen euro uit voor het gebruik van spelers tijdens het WK in Qatar. Manchester City ontving het grootste bedrag van FIFA voor het WK in Qatar, zo’n 4,1 miljoen euro. In België kregen achttien clubs geld, goed voor een totaalbedrag ongeveer 5 miljoen euro. Club Brugge is de grootverdiener en ontvangt 1,3 miljoen euro.