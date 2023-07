“Geen bewijs dat letsels fataal konden zijn”: dronkenlap die zijn moeder (88) met dolk te lijf ging mag de gevangenis verlaten

Serge D. (61) woonde al twaalf jaar terug bij zijn moeder, maar in de maanden voor de feiten kwam het steeds vaker tot hoogoplopende ruzies, veelal over de huishuur. Op 4 februari bereikten de spanningen een hoogtepunt en trok D. met een sierdolk naar de slaapkamer van zijn moeder. “Ik ga je de keel oversnijden en in je buik steken”, dreigde hij, waarna hij haar ook effectief aan de kin en de handen verwondde. De snijwonde in de kin was drie millimeter diep. D. werd even later op café in de boeien geslagen. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.

Volgens de verdediging was er van een moordpoging geen sprake. “Zijn hoogbejaarde moeder lag weerloos in bed”, pleitte meester Nicolas Segaert-Vanden Bussche. “Als mijn cliënt haar echt had willen doden, dan was hem dat zeker gelukt. Hij hield het mes enkel tegen haar keel om te dreigen. Maar toen ze in zijn richting bewoog, liep ze snijwonden op. Die waren helemaal niet dodelijk.”

Contactverbod en alcoholprobleem aanpakken

Meester Segaert-Vanden Bussche drong met succes aan op een voorwaardelijke celstraf. “Hij zal niet meer terugkeren naar zijn moeder en zal een contactverbod aanvaarden. Verder wil hij zijn alcoholprobleem aanpakken. Zijn vader had ook een drankverslaving en sloeg mijn cliënt vaak met de riem. Hij liep uiteindelijk van huis weg, kwam met verkeerde mensen in aanraking en belandde voor drie jaar in een jeugdinstelling.”

De rechter kon maar weinig begrip opbrengen. “Je doet precies hetzelfde als je vader. Zuipen en agressief worden.” Toch is D. volgens zijn advocaat nog relatief goed bezig. “Zijn laatste veroordeling dateert al van 1987. Zo’n agressieveling zal het dus wel niet zijn. Zijn moeder ziet hem trouwens nog altijd graag”, besloot meester Segaert-Vanden Bussche.

Geen intentie om te doden

De rechtbank oordeelde donderdag dat het oogmerk om te doden niet bewezen is en verwees daarbij naar het ontbrekend verslag van een wetsdokter. “Het is niet aangetoond dat de snijwonden een dodelijke afloop konden hebben of dat de beklaagde daartoe de intentie had.” Ook de dreigementen vormen volgens de rechtbank geen bewijs. “Hij heeft haar immers niet de keel overgesneden of in de buik gestoken.”

Dat D. het mes bij zich had om aan touwwerk te klussen - zoals hij zelf beweerde - achtte de rechtbank niet geloofwaardig. “Hij ging bewust met dat mes de confrontatie met zijn moeder aan”, besloot de rechtbank.

Het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevorderd. Maar Serge D. mag nu dus de gevangenis verlaten. Hij moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken en mag geen contact meer hebben met zijn moeder, aan wie hij een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro moet betalen.