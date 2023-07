“Klimaatactivisten zijn idioten van de ergste soort”: Open VLD-parlementslid op de vingers getikt door Gwendolyn Rutten (Open VLD) voor filmpje

Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten tikt haar partijgenoot Maurits Vande Reyde op de vingers voor een filmpje waarin hij opperde om bepaalde klimaatactivisten de cel in te draaien. “Een tikje redelijkheid, respect voor de rechtsstaat en gezond verstand aan beide kanten, dat lijkt me heel erg nodig.”

“Die klimaatactivisten zijn idioten van de ergste soort. Een echte plaag. Stop ze alsjeblieft in de cel. Als ik die bezig zie, dan heb ik zin om een T-shirt aan te trekken met daarop Lang leve olie.” Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) kreeg de halve goegemeente over zich heen voor deze uitspraken op Tiktok. Want mensen in de cel gooien omdat je het niet eens bent met hen, dat is weinig liberaal. De klimaatcrisis ontkennen ook niet.

Dat vindt ook de collega en partijgenoot van Vande Reyde, Gwendolyn Rutten. Zij had een ngo gekapitteld die gevangenisstraffen opperde voor mandatarissen die vergunningen hadden toegekend “in strijd met de Natuurwet”, maar nam van de gelegenheid ook gebruik om Vande Reyde op de vingers te tikken. “Democratisch verkozenen moeten evident ook niet oproepen om mensen op te sluiten in een cel. Een tikje redelijkheid, respect voor de rechtsstaat en gezond verstand aan beide kanten, dat lijkt me heel erg nodig.”

Op sociale media wordt het dan ook niet altijd even nauw genomen met de rechtsstaat. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, ook een Open VLD’er, moest nog niet zo heel lang geleden CD&V-voorzitter Sammy Mahdi terechtwijzen over nog zo’n filmpje. Mahdi maakte de uitspraken in de zaak-Sanda Dia toen met de grond gelijk. Die kwamen er vanaf met “werkstrafjes”, zei Mahdi. “Er is in de middeleeuwen ooit een periode geweest waar politici rechtspraken, waar ze voor een volkstribunaal mensen veroordeelden”, schoot Van Quickenborne terug. “Mensen werden op een plein gebracht en er werden stenen gegooid. Dat plein heet vandaag Tiktok of Youtube, en de brandstapel wordt aangestoken door bepaalde politici.” En blijkbaar ook door Open VLD’ers.

Wet is voor iedereen

Vande Reyde wuift de commotie weg. “Tegenstanders knippen graag stukken uit mijn filmpjes. Natuurlijk wil ik niet zo maar alle klimaatactivisten in de cel. Ik had het hier heel specifiek over klimaatactivisten die openbare evenementen als atletiekwedstrijden en Wimbledon verstoren. Eigenlijk zit ik op dezelfde lijn als Gwendolyn: de wet is voor iedereen.”

Hij vindt dat klimaatactivisten die schilderijen besmeuren en de openbare weg barricaderen meer kwaad dan goed doen. “Ze halen het draagvlak volledig onderuit. Ik ben geen klimaatontkenner, maar ik denk dat de oplossing bij de zogenaamde saaie dingen ligt. Bij onderzoek en ontwikkeling en innovatie.” Zijn goesting om een T-shirt te dragen met ‘Lang leve olie’ was een “ironische kwinkslag”.

Dat Vande Reyde daar nog eens wat aandacht voor krijgt, is voor hem mooi meegenomen.