Knuffels, petten, maar vooral véél speelgoed: politie neemt duizenden namaakgoederen in beslag op avondmarkt

De politie heeft woensdag duizenden namaakartikelen in beslag tijdens de avondmarkt in Blankenberge. Er werden tien processen-verbaal uitgeschreven en één persoon werd bestuurlijk gearresteerd. “We troffen vooral speelgoed aan”, aldus commissaris Jan Maertens.

Of de avondmarkt van afgelopen woensdag op het Koning Leopold III-plein een gezellige boel werd voor een aantal standhouders, valt te betwijfelen. De lokale politie van Blankenberge hield in samenwerking met de arbeidsinspectie en FOD Economie namelijk een grote controle op namaakgoederen.

De ‘actie namaak’ bleek nodig: er werden duizenden artikelen in beslag genomen, een aantal dat nog flink kan oplopen. Momenteel wordt alles geteld. “Het is nu onmogelijk om daar een aantal op te plakken, aangezien de goederen nog geïnventariseerd worden”, vertelt commissaris Jan Maertens. “Het gaat sowieso over duizenden goederen.” (lees verder onder de foto)

Momenteel wordt alles geteld. — © Politie

Tijdens de avondmarkt troffen de inspecteurs vooral namaakspeelgoed aan. Figuurtjes van Super Mario of Spiderman, maar ook andere bekende tekenfiguren. “Pokémonkaarten, petten, pluchen knuffels en consorten, speelgoed in het algemeen: dat troffen we het vaakst aan”, gaat Maertens verder. “Er werden een tiental processen-verbaal opgesteld, onder andere in het kader van zwartwerk, inbreuk op deeltijdse arbeid, inbreuk op zelfstandigenstatuut en illegale tewerkstelling.”

Illegaal verblijf

Dat is niet alles: één iemand werd bestuurlijk gearresteerd. “Omwille van illegaal verblijf. Hij kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten”, weet Maertens. Omdat er nog vijf avondmarkten doorgaan in Blankenberge deze zomer, is het niet ondenkbaar dat de politie – gezien de buit van woensdag – nog acties onderneemt.