Vlaamse zwemmers tonen begrip voor Nederlandse maatregel om “vervelend volk uit België” te weren: “Vorige week zetten 40 amokmakers de boel hier op stelten”

Wie vanaf zaterdag gaat zwemmen in het openluchtbad van Sas van Gent neemt best zijn identiteitskaart mee. Enkel wie kan bewijzen dat hij of zij uit een buurgemeente komt mag er nog in. “Prima maatregel”, vinden Vlamingen die donderdag bij de Nederlandse buren gingen zwemmen. “Groepen die zich misdroegen kwamen hier de boel al vaker verpesten.”

De vijf openluchtzwembaden in de gemeente Terneuzen waaronder dit van Sas van Gent zijn vanaf 15 juli nog uitsluitend toegankelijk voor de eigen inwoners en de bewoners van buurgemeenten Wachtebeke, Assenede ,Moerbeke, Stekene en Zelzate. Vanaf dan moeten bezoekers zich kunnen identificeren en krijgen de redders voor hun veiligheid een bodycam. “Prima maatregel want zich groepen die zich misdroegen kwamen hier de boel al vaker verpesten”, reageren de Zelzaatse zussen Veerle en Ann Mestdag.”

“Deze strenge regels waarmee vooral groepen uit Brussel worden geviseerd komen er omdat de zich misdragende jongeren zich verplaatsten van de zwembaden in Gent of Puyenbroeck in Wachtebeke waar ze geweigerd worden naar zwembaden hier in Zeeuws Vlaanderen”, motiveerde wethouder (schepen) voor Sport uit Terneuzen Laslo van de Voorde (PvdA). “In al onze vijf zwembaden krijgen de redders nu ook een draagbare camera en daarnaast zijn er nog extra beveiligers aanwezig en maakten we speciale afspraken met de politie. Het is de bedoeling dat hier de rest van de zomer veilig en met plezier kan gerecreëerd worden.”

Kritiek van minister

In het zwembad van Sas van Gent komen ruim de helft van de bezoekers uit Assenede of Zelzate. Voor hen is deze uitstap amper een half uurtje fietsen en dus een stuk dichter dan Puyenbroek waar je bovendien moet reserveren.

Veerle en Ann Mestdag komen er meer dan eens per week baantjes zwemmen. “Dat kan tussen 11 uur en 13 uur en dan is het hier erg rustig. Maar in de namiddag wordt het erg druk. Vorige zaterdag viel hier nog een groep van veertig amokmakers de boel op stelten zetten. Ze komen binnen zonder betalen, zijn luidruchtig en lappen de regels aan hun laars. We zijn blij met deze maatregel en dat zal zeker voor een veiliger gevoel zorgen, niet in het minst voor het personeel. En dat we vanaf volgende week in ons zwempak gefilmd kunnen worden nemen we er graag bij.”

Nochtans had donderdag Vlaams minister voor jeugd, Benjamin Dalle (CD&V) nog heel wat kritiek op deze maatregelen. “Mensen weigeren op basis van woonplaats is een heel fout principe en waar gaat het eindigen als je voortdurend gefilmd wordt in een zwembad waar je in badkleding rondloopt.”