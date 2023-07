Jaar na dood van baby William zijn Marie en Dennis weer in verwachting: “Hij wordt niet één, maar twee keer trotse grote broer”

Na regen komt zonneschijn. Altijd. En dat mogen Marie Corthier en Dennis De Rycke uit Assebroek ondervinden. Een jaar nadat ze hun zoontje William veel te vroeg moesten afgeven, maakt het koppel op Instagram bekend dat ze in verwachting zijn van een tweeling. “Onze twee regenboogjes worden verwacht in januari.”

In maart 2021 werden Marie en Dennis voor het eerst ouders dankzij de komst van hun zoontje William. De ouders donderden al snel van hun roze wolk toen in september 2021 bleek dat hun pasgeboren baby aan het syndroom van Menkes leed, een stofwisselingsziekte waarbij te weinig koper in het lichaam zit. De diagnose kwam hard aan en het koppelde stelde zelf een bucketlist op voor de doodzieke William.

LEES OOK. Marie en Dennis maken bucketlist voor doodziek zoontje van zes maanden: “We willen niet zomaar zitten wachten tot hij er niet meer is”

LEES OOK.Ouders na overlijden van dappere William (1): “Hij heeft gevochten als een leeuw”

Amper veertien maanden later moesten de ouders al afscheid nemen van hun dierbaarste bezit. Ondanks het diepe dal waar Marie en Dennis inzaten, schijnt er nu opnieuw een lichtpuntje in hun leven. Het koppel maakte zelf bekend op Instagram opnieuw in verwachting te zijn, dit keer niet van één maar twee baby’s.

“Eindelijk kunnen we het prachtig nieuws met jullie delen”, schrijft het koppel. “William wordt niet één, maar twee keer trotse grote broer. Onze twee regenboogjes worden verwacht in januari.”