Club van Cristiano Ronaldo mag door schulden voorlopig geen nieuwe spelers registreren

Ronaldo, de gewezen aanvaller van Manchester United en Real Madrid, verkaste in januari naar het Midden-Oosten en ondertussen volgden er tijdens de zomermercato al een lading grote namen zijn voorbeeld.

“Het betreffende verbod zal onmiddellijk worden opgeheven zodra de schikking van de schulden is bevestigd door de betrokken schuldeisers”, benadrukte een woordvoerder van de FIFA. Het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië, dat een geschatte nettowaarde van meer dan 600 miljard dollar heeft, kocht in juni een meerderheidsbelang in Al Nassr en drie andere Saoedische clubs.

Al Nassr, de nummer twee van afgelopen seizoen op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië, plukte eerder deze zomer de Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic weg bij Inter Milaan.