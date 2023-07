Man (44) stuikt in elkaar tijdens schilderen zebrapad: eerste dode in Italië door extreme hitte, Mallorca meet ’s nachts 37 graden

Na de heetste maand juni die ooit werd opgemeten, gaat het zuiden van Europa opnieuw gebukt onder een hittegolf. In Italië, Spanje, Portugal en Griekenland schiet de thermometer flink de hoogte in. Vakantiegangers die naar het zuiden gaan houden best rekening met de hoge temperaturen.

De Italiaanse meteorologische dienst gaf de hittegolf de naam Cerberus, een driekoppige hellehond uit de Griekse mythologie. Het hogedrukgebied komt vanuit het zuiden van Europa binnen, waardoor grote delen van Italië met temperaturen boven de 40 graden te maken krijgen. Na Cerberus lonkt hittegolf Charon, vernoemd naar de veerman die zielen naar de onderwereld bracht, met temperaturen tot 47 graden Celsius op het eiland Sardinië.

Volgens weerkundigen is er in onder meer Rome, Firenze en Bologna sprake van een noodsituatie. In de stad Lodi, in Lombardije, is een 44-jarige arbeider ingestort toen hij een zebrapad aan het schilderen was. De man werd volgens Italiaanse media nog overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij even later is overleden.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die het weer met een satelliet monitort, verwacht dat de Europese recordtemperatuur van 48,8 graden Celsius verbroken kan worden. Het huidige record dateert van 11 augustus 2021 en werd gevestigd in de Siciliaanse plaats Floridia.

Mallorca: ’s nachts 37 graden Celsius

Niet alleen Italië krijgt met zeer hoge temperaturen te maken. In Spanje stijgt het kwik boven de 44 graden, terwijl het ’s nachts op veel plaatsen niet kouder wordt dan 25 graden. Op het vakantie-eiland Mallorca was het woensdagnacht liefst 37 graden Celsius. Ook in Frankrijk, Kroatië, Turkije, Duitsland en Polen worden ernstige hittegolven verwacht. In de Tsjechische hoofdstad Praag kunnen de temperaturen oplopen tot 36 graden, wat de helft hoger is dan het gemiddelde van 24 graden Celsius in juli.

De Griekse regering heeft werkgevers opgeroepen om werknemers indien mogelijk te laten telewerken. De autoriteiten vragen inwoners en toeristen om zware lichamelijke inspanningen te vermijden. Verschillende steden en gemeenten stellen ruimtes met airconditioning open voor het publiek. Omdat het tot een paar weken terug vaak regende in Griekenland, is de kans op bosbranden wel minder hoog.