Beschuldigde presentator Huw Edwards “erg boos” over verslaggeving van The Sun én BBC-collega’s

De BBC-nieuwsanker Huw Edwards, die de afgelopen dagen beschuldigd werd van seksueel wangedrag met een tiener, is “erg boos” over de verslaggeving over het vermoedelijke schandaal door de tabloid The Sun én zijn BBC-collega’s. Dat zegt voormalige collega en vriend Jon Sopel.

Huw Edwards, de BBC-nieuwsanker die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag met een tiener, zou niet tevreden zijn met hoe zijn BBC-collega’s de berichtgeving rond het schandaal hebben aangepakt. Dat zegt Jon Sopel, een voormalige collega en vriend van Edwards. Hij sprak nog met de BBC-nieuwsanker nadat het verhaal in de tabloid The Sun gepubliceerd werd en zegt dat Edwards “erg boos” is. “We hebben contact gehad, maar niet meer sinds hij in het ziekenhuis ligt. Hij was erg boos en voelde zich in de steek gelaten door The Sun. Hij was woedend over hun berichtgeving en ook niet erg onder de indruk van de berichtgeving van de BBC”, zei hij in het programma Good Morning Britain.

“Ik denk dat er een aantal bij de tabloids, en ik durf zeggen bij BBC News, eens goed in de spiegel moeten kijken over de berichtgeving en over de snelheid waarmee ze in iemands privéleven gedoken zijn”, zei hij. “Het is momenteel niet duidelijk wat er precies aan de hand is, naast het feit dat dat privéleven een beetje rommelig is. Er is een pauze voor reflectie nodig. Het is lelijk en het was waanzin. Wie kon het verst gaan, wie kon het snelst zijn. The Sun zei dat het niets meer zou onthullen en dan hoor je op BBC News: ‘We hebben nieuwe beschuldigingen dat hij mensen op een flirterige of ongepaste manier heeft benaderd’ en dan denk je wow, die vent ligt in het ziekenhuis”, zei hij.

Later tweette Sopel ook: “Ik zeg dit niet zomaar, maar ik ben getroffen door het feit dat veel van mijn voormalige BBC-collega’s - sommige zeer hooggeplaatst - contact hebben opgenomen om hun woede en afschuw te uiten over hun eigen berichtgeving hierover.”

“Machtsdynamiek”

Dat Edwards jonge collega’s op een flirterige of ongepaste manier benaderd heeft, bracht het BBC Newsnight-programma woensdagavond aan het licht. Een huidige medewerker van BBC beweert dat die via sociale media benaderd werd door Edwards en dat de berichtjes voor een oncomfortabel gevoel zorgden. De berichtjes zouden suggestief en seksueel van aard geweest zijn en gingen over het uiterlijk van de BBC-medewerker. “Er is een machtsdynamiek die dit ongepast maakt”, zei de medewerker. Ook twee andere collega’s kregen privéberichten met complimentjes, waardoor ze zich oncomfortabel voelden.

De BBC laat weten dat ze in gesprek blijven gaan met hun personeel en dat het ook mogelijk is om anoniem te getuigen.

