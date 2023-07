Strengere normen lage-emissiezone Parijs uitgesteld tot na Olympische Spelen

Het verbod op wagens met een Crit’air 3-vignette, benzinevoertuigen die voor 1 januari 2006 zijn geregistreerd en dieselmotoren die voor 1 januari 2011 zijn geregistreerd, was gepland voor juli 2022, maar werd met een jaar uitgesteld. Toch is de maatregel deze maand niet in werking getreden. Volgens Patrick Ollier (Les Républicains), voorzitter van de MGP, was aan twee juridische voorwaarden niet voldaan.

De plannen worden een derde keer doorgeschoven omdat het volgens het regiobestuur “praktisch onmogelijk” is om ze uit te voeren. De Franse overheid heeft volgens het lokale bestuur nog geen regelingen getroffen voor geautomatiseerde controles en de nultariefgarantie voor leningen bij de aankoop van een minder vervuilende wagen.

“Zolang de overheid geen vorderingen maakt, kunnen wij de lage-emissiezone niet uitrollen”, benadrukte Ollier. “Een lage-emissiezone zonder bestraffing zal niet werken. En het geautomatiseerde controlesysteem zal niet voor 1 januari 2025 geleverd worden door de overheid.” De linkse verkozenen zouden het uitstel liever vervroegen naar 1 januari 2024.

40.000 sterfgevallen per jaar

De Parijse lage-emissiezone omvat een regio met 7,2 miljoen inwoners en verbiedt sinds juli 2019 al het gebruik van de meest vervuilende wagens (onder meer personenwagens geregistreerd voor 1 januari 2001). Sinds juni 2021 zijn ook wagens met het label Crit’air 4 (onder meer dieselauto’s geregistreerd voor 1 januari 2006) niet langer toegelaten.

Lage-emissiezones moeten de vervuiling door fijn stof en stikstofoxiden verminderen. Volgens de Franse publieke gezondheidsdienst zijn die verantwoordelijk voor hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen en veroorzaken ze minstens 40.000 sterfgevallen per jaar.