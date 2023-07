Nederland en Vlaanderen willen samen PFAS in Schelde aanpakken

Nederland en Vlaanderen willen nauwer samenwerken bij het schoner maken van de Schelde. Ze werken samen aan een plan dat moet leiden tot minder PFAS, microplastics en andere verontreinigende stoffen in de rivier. Dat blijkt uit een voortgangsrapport van de Nederlandse provincie Zeeland over de PFAS-problematiek.

Volgens de woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) loopt het proces al even en is het een gevolg van een ontmoeting die Demir had met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers.

Vlaanderen en Nederland gaan informatie delen en ook samen binnen de Internationale Scheldecommissie inspanningen van Wallonië en Frankrijk bepleiten, aldus de woordvoerder, “aangezien het water al bij het binnenstromen in Vlaanderen bovengemiddelde PFAS-waarden bevat”. Nederland zal een “voorzet van acties” formuleren, waar in het najaar verder over afgestemd zal worden.

Chemieconcern 3M in Zwijndrecht heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. Vorig jaar waarschuwde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam is die zo weinig mogelijk te eten. In mei dit jaar stelde de Nederlandse overheid 3M aansprakelijk voor de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde. Er is een procedure gestart om de schade te verhalen op 3M.

Bij de provincie Zeeland zijn inmiddels 34 meldingen binnengekomen van bedrijven en organisaties die zeggen economische schade te hebben geleden door PFAS in de Westerschelde. De meeste claims zijn afkomstig zijn van vissers, maar ook recreatieondernemers hebben zich gemeld.

In Vlaanderen sloot Demir vorig jaar een saneringsovereenkomst van 571 miljoen euro met 3M, maar Vlaanderen behoudt de mogelijkheid om meer geld te eisen van het bedrijf voor kosten in verband met vervuiling en gezondheidsschade.