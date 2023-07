Erdogan ziet gunstige sfeer voor toenadering met EU

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil weer toenadering zoeken met het Westen. “Er heerst een gunstige sfeer voor de hervatting van ons toetredingsproces tot de Europese regio”, zei Erdogan volgens zijn medewerkers op de terugvlucht van de NAVO-top in Vilnius tegen meegereisde journalisten.

Turkije wil snel “concrete resultaten” in de besprekingen met de EU, die volgens het win-winprincipe moeten worden gevoerd, aldus de president. Erdogan zei ook dat hij een nieuwe dynamiek zag in de betrekkingen met de VS.

De EU houdt sinds 2005 toetredingsgesprekken met Turkije. Die werden een paar jaar geleden weer opgeschort omdat Europa onaanvaardbare ontwikkelingen zag op het gebied van de rechtsstaat. De toelating van Turkije tot de EU wordt momenteel als onrealistisch beschouwd.

Sinds de omvorming tot een presidentieel systeem in 2018 heeft Erdogan verregaande bevoegdheden. Het parlement en de instellingen zijn verzwakt. Turkije negeert ook uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zo beval het Hof de vrijlating van de opgesloten activist Osman Kavala en de oppositiepoliticus Selahattin Demirtas.

Financieel

Waarnemers zien ook economische motieven in de zet van Erdogan. De Turkse leider heeft investeringen uit het Westen nodig om de immense inflatie te bestrijden en om de door aardbevingen getroffen regio’s te helpen heropbouwen.

Erdogan had maandag, kort voor de NAVO-top, opschudding veroorzaakt door zijn toestemming voor het NAVO-lidmaatschap van Zweden te koppelen aan de hervatting van de toetredingsonderhandelingen met de EU. Erdogan liet zijn verzet tegen de Zweedse kandidatuur al voor de top varen. Het Turkse parlement moet de toetredingsprotocollen wel nog goedkeuren en zal de kwestie waarschijnlijk pas in oktober behandelen.