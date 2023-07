Russische opposant Navalny moet in de gevangenis al meer dan 100 dagen op rij luisteren naar speech Poetin

Navalny laat via zijn advocaten op Twitter weten dat een cipier hem heeft verteld dat hij de woorden, die de president in februari uitsprak, nog tot begin volgend jaar zal moeten aanhoren. “Tot Poetin in 2024 zijn volgende jaarlijkse toespraak houdt.” In de speech, die 1 uur en 46 minuten duurt, beweert de Russische president dat de zogenaamde “speciale militaire operatie” in Oekraïne dient om “de dreiging van het neonazistische regime weg te nemen”.

De bekendste tegenstander van Poetin laat zich al lange tijd erg kritisch uit over de president, wat hem een doelwit maakte van het Kremlin. Tijdens een bezoek aan Siberië in augustus 2020 werd hij vergiftigd met het zenuwgas novichok, volgens onderzoeksbureau Bellingcat een actie van de Russische geheime dienst FSB. Hij werd medisch behandeld in Duitsland, maar stond erop daarna weer terug te keren naar zijn thuisland. Bij aankomst is de man opgepakt en verdween hij in het streng bewaakte strafkamp IK-6 in Melechovo, op 250 kilometer van Moskou.

Navalny werd veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf wegens fraude en wordt beschuldigd van het oprichten en financieren van een extremistische organisatie en het “rehabiliteren van de nazi-ideologie”. De veertiger ontkent en herhaalt dat hij is aangeklaagd vanwege zijn politieke werk.

De familie van Aleksej Navalny is vorige week naar de rechter gestapt om hem te kunnen bezoeken. De man heeft geen enkel bezoek gehad in het afgelopen jaar. Hij zegt zich echter “geen illusies” te maken. Sinds zijn gevangenschap heeft hij meerdere klachten ingediend tegen de strafkolonie, maar die zijn allemaal afgewezen. “Het is een principekwestie: ik heb recht om mijn familieleden ten minste een paar keer per jaar te zien.”