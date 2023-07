Verenigde Staten geven goedkeuring voor anticonceptiepil zonder voorschrift

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond (FDA) heeft donderdag groen licht gegeven voor Opill, een anticonceptiepil die zonder voorschrift verkrijgbaar zou zijn, niet enkel bij de apotheek, drogisterij of supermarkt, maar ook online. Zo meldt de FDA op zijn website. Opill is de eerste in haar soort in de VS.

Volgens Patrizia Cavazzoni, een hoge FDA-functionaris, helpt deze goedkeuring “miljoenen mensen in de VS” om de drempel tot anticonceptie te verlagen. Op die manier moeten ze niet eerst een arts zien, die hen de pil voorschrijft en hebben ze makkelijker toegang tot anticonceptie.

In verschillende landen is de pil als anticonceptiemiddel al beschikbaar zonder voorschrift, maar in de VS, waar de abortuswet de afgelopen tijd zwaar werd verstrengd, is dit een grote slag.

Bijna de helft van de iets meer dan zes miljoen zwangerschappen per jaar in de VS zijn niet gepland. “De beschikbaarheid van Opill zonder voorschrift kan helpen om het aantal ongewenste zwangerschappen en de bijhorende negatieve impact ervan te verminderen”, aldus de FDA.

Wanneer het middel exact op de markt komt, hangt af van de producent. Opill, dat geproduceerd wordt door HRA Pharma, recent overgekocht door de Amerikaanse multinational Perrigo, was al beschikbaar in het land, maar dan op voorschrift.