Elf legionellabesmettingen en twee doden door nieuwe cv-ketels in Nederland

In Nederland hebben zeker elf mensen sinds juli vorig jaar legionella opgelopen, waarschijnlijk door toedoen van een cv-ketel van fabrikant Ferroli. Twee mensen zijn aan de besmetting overleden. In ons land werden volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid nog geen legionellabesmettingen herleid naar zo’n cv-ketel.

Volgens de Nederlandse overheid zijn combiketels van de types BlueSense en BlueHelix “de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen”. De Italiaanse producent en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vragen mensen om de ketels te laten reinigen. De oproep geldt voor verwarmingsketels die na 1 januari vorig jaar zijn geproduceerd, met serienummers die beginnen met de cijfers 22 of 23.

Douchen zonder douchekop

Ferroli meldt dat mensen tot de reiniging het risico op een legionellabesmetting kunnen verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Dan komt er geen nevel. Mensen raken door die nevel besmet met legionella.

Mensen kunnen legionella ofwel de veteranenziekte oplopen door het inademen van kleine druppels besmet water. Ze kunnen griepklachten krijgen of in ernstige gevallen een longontsteking. Voor mensen met een zwakke weerstand kan legionella dodelijk zijn. De ziekte is te behandelen met antibiotica.

Vier besmettingen in wooncomplex

De zaak ging aan het rollen nadat vier bewoners van een wooncomplex vrijwel tegelijkertijd legionella opliepen, nadat nieuwe ketels waren geplaatst. Daaropvolgende besmettingen bij onze noorderburen waren verspreid over het hele land, maar steeds bleek dat kort ervoor nieuwe combiketels van Ferroli geïnstalleerd waren.

Op verschillende Belgische websites worden de cv-ketels van de Italiaanse fabrikant te koop aangeboden, maar het is niet bekend of de condensatieketels ook in ons land mensen hebben besmet met legionella. “Recentelijk hebben we geen legionellabesmettingen kunnen herleiden naar zo’n cv-ketel”, weet Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dat wil daarom niet zeggen dat dit niet kan gebeuren. Wanneer we meldingen van legionella ontvangen, slagen we er niet altijd in om de bron van de besmetting te achterhalen. Meestal gaat het dan om collectieve installaties, zoals in woonzorgcentra en grote appartementsblokken, minder vaak bij particulieren.”