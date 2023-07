Gebied rond uitbarstende vulkaan IJsland zeker tot zaterdag afgesloten voor kijklustigen

Een woordvoerster van de overheid waarschuwde bij de IJslandse radiozender RÚV dat er nog steeds veel rookontwikkeling was en dat mensen daarvan ziek waren geworden. Ze noemde het gedrag van de mensen op weg naar de lavastromen “niet voorbeeldig”. Ongeveer honderd mensen bevonden zich op de top van de krater. Op foto’s is te zien hoe twee mannen naar de nieuw gevormde krater met gloeiend hete lava klommen.

De vulkaanuitbarsting was maandagnamiddag begonnen in de buurt van de berg Litli-Hrútur. De berg ligt op het schiereiland Reykjanes, ten zuidwesten van de hoofdstad. Het is al de derde uitbarsting in de regio in tweeënhalf jaar. Net als in 2021 en 2022 had de overheid het vulkaangebied in eerste instantie geopend voor vulkaanliefhebbers en wandelaars. Dat werd wel gecombineerd met waarschuwingen over de gevaren.

© AFP

© AP

© AP