Vrederechter komt zelf bekijken hoe erg het gesteld is met knijten aan Scheldeoevers

De vrederechter van Dendermonde brengt deze zomer een plaatsbezoek aan de oevers van de Schelde in Baasrode. Verschillende buurtbewoners dienden er onlangs een klacht in tegen de Vlaamse Waterweg wegens aanhoudende overlast door knijten die ook in andere gemeenten langs de Schelde overlast veroorzaken.

Op verschillende plaatsen ondervinden buurtbewoners langs de oevers van de Schelde overlast van knijten. Dat zijn kleine insecten die lelijke en jeukende beten achterlaten. Naargelang de plaats sleept het probleem nu al twee tot vijf jaar aan. Zo komen er klachten uit onder meer Baasrode, Buggenhout, Kastel, Hamme, Schellebelle en Wichelen.

Onder het initiatief van Guy Rottiers uit Baasrode stapten intussen al heel wat buurtbewoners naar de rechter om klacht in te dienen tegen de Vlaamse Waterweg. De oorzaak van het probleem ligt volgens hen bij de ontwikkeling van de nieuwe schorregebieden door de Vlaamse Waterweg.

De zaak in het vredegerecht moest eigenlijk al in juni zijn voorgekomen maar werd uitgesteld naar november. “De voorbije week heeft de vrederechter wel al een plaatsbezoek vastgelegd in Het Groot Schoor in Kastel”, zegt Guy Rottiers. “Dat is voor ons al een hele stap in de goede richting. We hopen dan ook op een constructief overleg.” Alle partijen werden daarover per aangetekende brief op de hoogte gebracht.

Toename

De Vlaamse Waterweg reageerde intussen ook met een eigen standpunt op de klachten bij het vredegerecht. Volgens de maatschappij werd de toename van knijten de jongste jaren nooit betwist maar het verband met het ontpolderingsgebied wel. “Er zijn andere redenen die in heel het gebied rond de Schelde hebben geleid tot een recente toename van knijten”, luidt het. “Met name de sterk verbeterde waterkwaliteit van de Schelde en de verhoogde temperaturen.”

“Een knijt kan zeer beperkte afstanden afleggen, wat maakt dat het quasi uitgesloten is dat de knijten van het ontpolderingsgebied aan de overzijde van de Schelde op meerdere honderden meters komen.”

De Facebookpagina Knijtergek haalde intussen al 670 volgers waar getroffen bewoners hun ongenoegen uiten over de situatie. “We hopen vooral dat de vrederechter met zijn eigen ogen zal kunnen zijn hoe groot het probleem hier is. We hebben alvast beloofd om alles sereen te laten verlopen”, aldus Guy Rottiers.