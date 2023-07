Internering gevraagd voor paracommando die vriendin mishandelde, bedreigde en stalkte

De paracommando viel zijn ex vorig jaar in augustus verschillende keren lastig en sloeg haar meermaals. Op 13 augustus ontspoorde de situatie helemaal en kreeg de vrouw meermaals verschillende klappen en stampen en werd ze zelfs in een wurggreep gehouden waardoor ze het bewustzijn meermaals verloor. Ze slaagde erin om hem buiten te sluiten toen ze terug bijkwam maar dat weerhield de militair niet om met een koevoet de achterdeur open te breken. De vrouw sloeg daarna op de vlucht naar haar vader. De militair probeerde haar tijdens haar vlucht ook aan te rijden.

Tien dagen later belde de zus van de vrouw naar de politie met de melding dat de militair haar zus bedreigd had. De man dreigde ermee haar te vermoorden als ze geen 45.000 euro op zijn rekening zou storten. Ook in de dagen die volgden bleef de militair zijn ex lastigvallen. Uiteindelijk werd de militair aangehouden maar ook vanuit de gevangenis bleef hij de vrouw bedreigen. Toen de man eind januari werd vrijgelaten trok hij weer naar de woning van zijn ex in Tongeren om haar opnieuw te bedreigen en fysiek te mishandelen. Ook stuurde hij aan de lopende band berichten en mails vol met beledigingen naar haar.

Uiteindelijk werd de militair op 28 april opnieuw gearresteerd. Een deskundige onderzocht de militair en die stelde vast dat de militair niet alleen een posttraumatisch stresssyndroom heeft maar ook verschillende onderliggende geestesstoornissen. Ook bekende de militair woensdag tegen de rechter dat hij helemaal ontspoord was door overmatig drug en alcoholgebruik.

“Hierdoor is er een groot risico op herval en stalkingsgedrag”, zo zei de procureur tijdens haar vordering vooraleer ze de internering voor de militair vroeg.”Het is belangrijk dat hij van kortbij wordt opgevolgd want hij is een groot gevaar voor de maatschappij.”

Vonnis voorzien voor 17 augustus.