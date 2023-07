“Een klein deel van de Belgische piloten voert onnodig actie, waardoor uw vlucht geannuleerd moest worden.” Dat kregen duizenden gestrande reizigers afgelopen dagen in hun mailbox. Zij moeten nu last minute op zoek naar een oplossing of zien zelfs de hele reis in het water vallen, zoals de Scouts en Gidsen uit Moen. “Hamburgers verkocht, soep gaan opdienen, … En nu deze ontgoocheling.”