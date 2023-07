Minister Dermagne start met maandelijkse monitoring van voedselprijzen door Prijzenobservatorium

Dermagne zegt dat hij de Federatie van de Belgische levensmiddelenindustrie (Fevia) vorige maand heeft uitgenodigd om snel oplossingen te vinden om de prijs van de winkelkar te verlagen. De PS-minister drong daarbij aan op het opstarten van het ketenoverleg “zodat de dalingen van de grondstofprijzen zo snel mogelijk konden worden doorgerekend in de voedingsprijzen in de winkels”.

In een brief aan minister Dermagne drukte Fevia de wens uit “dat elke speler in de agro-voedselketen extra aandacht besteedt aan het probleem van de inflatie van de voedingsprijzen”.

“Ik betreur de softe boodschap van Fevia”, reageert de minister van Economie. “Ik had verwacht dat de spelers in de sector akkoord zouden gaan om te anticiperen op de heronderhandeling van de winkelprijzen, die elk jaar plaatsvindt. De prijzen van veel grondstoffen (granen, melk, plantaardige oliën, …) dalen wereldwijd. Hetzelfde geldt voor de energieprijzen. De daling wordt echter nog niet volledig doorgerekend in de prijzen die de Belgische consument betaald”, aldus Dermagne.

De PS-minister heeft daarom beslist om een maandelijkse monitoring van de voedselprijzen door het Prijzenobservatorium te activeren. De minister zal daarbij naar eigen zeggen “in het bijzonder aandacht besteden aan opvallende verschillen in prijsevolutie in de voedingssector tussen België en onze buurlanden.”

De actoren uit de voedingssector wijzen er echter op dat, hoewel er hier en daar sprake is van prijsdalingen, ander prijzen zoals de energieprijzen erg volatiel blijven. Daarnaast heeft de “historisch hoge” loonindexering volgens hen ook een impact, zowel in de groothandel als in de voedingsindustrie. De sector kijkt ook naar de overheid die volgens de sector de hefbomen heeft om de prijzen te laten dalen. Ze plaatst ook vraagtekens bij de plannen om de btw te verhogen, want dat zou volgens de sector leiden tot een verdere stijging van de consumptieprijzen.