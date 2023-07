Dat havenadviseur twee jaar lang werd doorbetaald, was volgens Jambon door “nalatigheid”: meerderheid sluit de rangen na ophef

Volgens Jambon is zijn havenadviseur inderdaad twee jaar door de Antwerpse haven doorbetaald, maar dat was door “nalatigheid”.

“Mijn adviseur zou felicitaties moeten krijgen in plaats van deze verdachtmakingen. Hij heeft heel goed werk gedaan. Van belangenvermenging is hier geen sprake.” In het Vlaams Parlement verdedigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich donderdag fel op kritiek van de oppositie over zijn kabinetsadviseur die vanuit het Antwerpse havenbedrijf is gedetacheerd.

Het Nieuwsblad bracht maandag uit dat Jambon zichzelf in mei in het parlement had tegengesproken over de rol en de verloning van de man. Zo stond de man twee jaar lang op de loonlijst van het Antwerpse havenbedrijf, terwijl hij tegelijk deeltijds op het kabinet werkte. Pas begin mei vond de eerste betaling van het kabinet-Jambon aan de haven plaats.

Niet toevallig

Volgens PVDA-fractieleider Jos D’Haese is het niet toevallig dat dit net begin mei in orde werd gebracht. Toen was er het schandaal over de gedetacheerde Bpost-medewerkers van federaal Groen-minister Petra De Sutter. Jambon gaf toe dat dit inderdaad de aanleiding was. “De haven had op dat moment nog geen enkele factuur gestuurd. Naar aanleiding van de Bpost-zaak heb ik dat laten uitzoeken. Dat was een nalatigheid en we hebben dat rechtgezet.”

Maar van mogelijke belangenvermenging is er volgens Jambon op geen enkele manier sprake. “Ik ben altijd heel transparant geweest over deze detachering. Het gaat om complexe dossiers die technische kennis vereisen. Die hebben we niet op het kabinet, en dus hebben we die vanuit de haven binnengehaald. Half juli eindigt de opdracht van deze adviseur. Ik ben heel tevreden met wat hij heeft gerealiseerd. Hij is erin geslaagd om dertien stakeholders, van de gemeente Beveren tot de milieuorganisaties, rond de tafel te krijgen rond het zogenaamde ECA-dok voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Zonder zijn expertise was dat niet gelukt.”

Vage antwoorden

Over enkele punten bleef Jambon wel opvallend rond de pot draaien. Onder meer over de vraag waarom hij eerder in het parlement over een tewerkstelling van 40 procent sprak, terwijl dat in de feiten 20 procent was. “Welke belang zou ik erbij hebben om hierover te liegen”, aldus Jambon. “In zijn aanstelling was 40 procent afgesproken, dat is nadien aangepast toen bleek dat hij in de feiten minder dagen had gewerkt.”

Ook over de vraag of de adviseur binnen de regering mee betrokken was bij de politieke besluitvorming over de havens, bleef hij vaag. “Wanneer het over de financiering van de havens gaat, neemt hij niet deel aan de vergaderingen”, aldus Jambon. Of hij over de andere aspecten wel mee beslist, antwoordde hij niet.

Vanuit de meerderheidspartijen kreeg Jambon opvallende steun. Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schitz reageerde scherp op de oppositie. “Als jullie hierbij al over leugens spreken, dan moeten jullie de betekenis van dat woord eens opzoeken. Bovendien is het net goed dat ministers technische kennis binnenhalen op hun kabinet. Misschien zouden ze dat zelfs nog meer mogen doen.” Ook CD&V ziet hier geen probleem van belangenvermenging. De rangen in de Vlaamse meerderheid zijn gesloten.