Stevige knokpartij in Kosovaars parlement nadat premier water over zich heen krijgt

De Kosovaarse premier Albin Kurti sprak donderdag het parlement in zijn land toe over maatregelen die zijn regering neemt om de situatie in het noorden van het land te ontmijnen. Het is er al een tijdje onrustig nadat er in mei geweld uitbrak tussen Kosovaarse politie en de etnische Serviërs die er wonen. De Kosovaarse oppositieleden zijn echter niet tevreden met het beleid van de regering en toen een van hen dat liet blijken door water over de premier te gooien, ontstond er een stevige knokpartij in het halfrond.